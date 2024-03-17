تقرير مغربي: كيروش مرشح لتدريب الوداد

الأحد، 17 مارس 2024 - 00:43

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

تواجد اسم كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر وقطر على قائمة المرشحين لتدريب الوداد المغربي خلفا لـ فوزي البنزرتي.

وأقيل المدرب التونسي من منصبه بسبب سوء النتائج.

وبحسب صحيفة "الصباح" المغربية فإن اسم البرتغالي انضم لقائمة المهتمين بتدريب الوداد خلفا للبنزرتي المُقال.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة الوداد ستحسم قرارها يوم 28 مارس الجاري.

فيما أوضح التقرير أيضا إلى أن البعض طالب بحصول عادل رمزي على فرصة أخرى لقيادة الفريق الذي رحل عن تدريبه في ديسمبر الماضي.

عادل رمزي تولى تدريب الوداد شهر يوليو 2023، وتولى قيادة الفريق في 20 مباراة. فاز في 13 مباراة، وتعادل في مباراتين وخسر 5.

وتولى البنزرتي مهمة تدريب الوداد خلفا للمغربي عادل رمزي.

وودع الوداد النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وقاد البنزرتي فريق الوداد خلال 16 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 6 مباريات.

ويحتل الوداد حاليا المركز السادس برصيد 33 نقطة من 22 مباراة بفارق 22 نقطة عن الجيش الملكي المتصدر قبل 7 جولات على نهاية الموسم.

الوداد كارلوس كيروش الدوري المغربي
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