بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكتسح شيفيلد بسداسية ويعزز حظوظ التأهل

حقق إبسويتش تاون فوزا كاسحا على شيفيلد وينزداي بنتيجة 6-0 في الجولة 38 من الدرجة الأولى الإنجليزية "شامبيونشيب".

وشارك سامي مرسي في اللقاء أساسيا ومرتديا شارة القيادة، وخرج في الدقيقة 85

سجل أوماري هاتشينسون هدف التقدم الأول لإبسويتش في الدقيقة 15، وعزز كاميرون بورجيس التقدم بالثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 45 سجل ناثان بوردهيد الثالث لينتهي الشوط الأول بتفوق كتيبة لاعب وسط منتخب مصر.

ورفع هاتشينسون رصيد إبسويتش من الأهداف لـ 4 في الدقيقة 48.

وشارك العراقي علي الحمادي في الدقيقة 72 وسجل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 80 و90.

وواصل إبسويتش محاولاته للتأهل المباشر للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل بعدما رفع رصيده لـ 81 نقطة من 38 مباراة وبفارق نقطة عن ليستر سيتي من 37 مباراة.

ويتأهل أول وثان الترتيب مباشرة للدوري الإنجليزي، فيما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث للسادس على بطاقة الملحق الأخيرة.