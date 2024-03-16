بمشاركة عمر فايد.. نوفي بازار يخسر في الوقت القاتل

السبت، 16 مارس 2024 - 23:45

كتب : FilGoal

عمر فايد

خسر فريق نوفي بازار على يد مضيفه فويفودينا بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الصربي.

عمر فايد

النادي : فنرباهتشة

نوفي بازار

وشهدت المباراة مشاركة عمر فايد مدافع نوفي بازار المعار من فنربخشة التركي، ولاعب المقاولون العرب السابق.

وتلقى فايد البطاقة الصفراء في الدقيقة 24، وأكمل المباراة لنهايتها.

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الهدف أتى في الدقيقة 85 بتوقيع نيجوس بيتروفيتش، بعد تمريرة حاسمة من نورمان كامبل.

الفوز رفع رصيد فويفودينا إلى 40 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نوفي بازار عند 35 نقطة في المركز الثامن.

ولعب عمر فايد حتى الآن 12 مباراة في الدوري الصربي بقميص نوفي بازار.

عمر فايد نوفي بازار الدوري الصربي
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