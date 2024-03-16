الدوري القطري - حمدي فتحي يساهم في فوز الوكرة بثنائية على أم صلال

واصل الوكرة استعادة توازنه وانتصر على أم صلال بنتيجة 2-0 في الجولة 18 من دوري نجوم قطر.

وشارك حمدي فتحي لاعب منتخب مصر في اللقاء أساسيا وساهم في هدف فريقه الثاني ضد الفريق الذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي والزمالك السابق.

وتقدم الوكرة في الدقائق الأخيرة للشوط الأول بركلة جزاء سجلها الجزائري محمد بن يطو.

شوف الهدف | الوكرة يتقدم 1-0 على أم صلال عن طريق محمد بن يطو من ركلة جزاء في الدقيقة +47 #أم_صلال_الوكرة #دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/qFfCK9Ikft — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 16, 2024

وفي الدقيقة 55 أطلق حمدي فتحي تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من يد الحارس وتابعها بن يطو في الشباك.

شوف الهدف | الوكرة يتقدم 2-0 على أم صلال عن طريق محمد بن يطو في الدقيقة 55 #أم_صلال_الوكرة #دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/a0asT2Y1xg — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 16, 2024

وفي الدقيقة 85 أكمل أم صلال اللقاء بعشرة لاعبين بسبب تدخل عنيف من عمر يحيى على لاعب الوكرة.

الفوز رفع رصيد الوكرة لـ 34 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع الغرافة الذي لديه مباراة أقل.

فيما يتصدر السد الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسيه.

ويحتل أم صلال المركز الثامن في ترتيب الدوري القطري برصيد 20 نقطة.