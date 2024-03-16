الدوري القطري - حمدي فتحي يساهم في فوز الوكرة بثنائية على أم صلال

السبت، 16 مارس 2024 - 22:46

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة - أم صلال

واصل الوكرة استعادة توازنه وانتصر على أم صلال بنتيجة 2-0 في الجولة 18 من دوري نجوم قطر.

وشارك حمدي فتحي لاعب منتخب مصر في اللقاء أساسيا وساهم في هدف فريقه الثاني ضد الفريق الذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي والزمالك السابق.

وتقدم الوكرة في الدقائق الأخيرة للشوط الأول بركلة جزاء سجلها الجزائري محمد بن يطو.

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وفي الدقيقة 55 أطلق حمدي فتحي تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من يد الحارس وتابعها بن يطو في الشباك.

وفي الدقيقة 85 أكمل أم صلال اللقاء بعشرة لاعبين بسبب تدخل عنيف من عمر يحيى على لاعب الوكرة.

الفوز رفع رصيد الوكرة لـ 34 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع الغرافة الذي لديه مباراة أقل.

فيما يتصدر السد الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسيه.

ويحتل أم صلال المركز الثامن في ترتيب الدوري القطري برصيد 20 نقطة.

الدوري القطري الوكرة أم صلال حمدي فتحي
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