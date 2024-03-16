اسكواش - علي فرج يتأهل لنهائي أوبتاسيا.. وعسل يودع

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة لنهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش 2024 على حساب كريم عبد الجواد حامل اللقب.

وتقام البطولة في لندن عاصمة إنجلترا في الفترة من 12 مارس وحتى 17 من الشهر الجاري.

وأقيم اليوم السبت مواجهات ربع النهائي في منافسات الرجال والسيدات.

وتفوق علي فرج بثلاثة أشواط دون مقابل على كريم عبد الجواد في نصف النهائي.

No.1 seed @AliFarag put Gawad through his paces in this one 😮‍💨 Watch the last semi-final live on @SquashTV #OptasiaChampionships pic.twitter.com/tkgxTpMQbk — PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 16, 2024

وخسر مصطفى عسل من النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

وسيلتقي فرج مع كول غدا الأحد في المباراة النهائية عقب نهائي السيدات.

"That's nice" 👌@mostafasal_ fights back after going a game down to World No.2 Coll Watch the action live on @SquashTV #OptasiaChampionships pic.twitter.com/LhY3zIKn8k — PSA World Tour (@PSAWorldTour) March 16, 2024

وفي منافسات السيدات تفوقت البلجيكية نيلي جيليس على ندى عباس بنتيجة 3-1 وتأهلت للنهائي.

وستواجه نيلي نظيرتها اليابانية ساتومي وانتابي في النهائي غدا الأحد في لقاء سيبدأ في السادسة مساءً.