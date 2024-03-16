اسكواش - علي فرج يتأهل لنهائي أوبتاسيا.. وعسل يودع

السبت، 16 مارس 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

علي فرج - كريم عبد الجواد

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة لنهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش 2024 على حساب كريم عبد الجواد حامل اللقب.

وتقام البطولة في لندن عاصمة إنجلترا في الفترة من 12 مارس وحتى 17 من الشهر الجاري.

وأقيم اليوم السبت مواجهات ربع النهائي في منافسات الرجال والسيدات.

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وتفوق علي فرج بثلاثة أشواط دون مقابل على كريم عبد الجواد في نصف النهائي.

وخسر مصطفى عسل من النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

وسيلتقي فرج مع كول غدا الأحد في المباراة النهائية عقب نهائي السيدات.

وفي منافسات السيدات تفوقت البلجيكية نيلي جيليس على ندى عباس بنتيجة 3-1 وتأهلت للنهائي.

وستواجه نيلي نظيرتها اليابانية ساتومي وانتابي في النهائي غدا الأحد في لقاء سيبدأ في السادسة مساءً.

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