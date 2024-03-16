كأس الاتحاد الإنجليزي - كوفنتري يصعق ولفرهامبتون في +100.. ومدربه يعتذر بعد المباراة

صعق كوفنتري سيتي مستضيفه ولفرهامبتون وخطف منه أولى بطاقات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مفاجأة مدوية.

كوفنتري الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى الموسم الجاري وخسر الموسم الماضي بطاقة التأهل في الملحق لصالح لوتون تاون سبق له تحقيق لقب كأس الاتحاد في 1986-87 وهو الأول والوحيد لهم حتى الآن.

وفي تاريخ النادي البالغ 140 عاما يصل الفريق للمرة الثانية لنصف نهائي المسابقة والأولى منذ 37 عاما عندما حقق اللقب.

المباراة التي أقيمت على ملعب مولينو معقل الذئاب انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم الضيوف إيليس سيمس في الدقيقة 53 بمتابعة لكرة عرضية.

وقلب أصحاب الأرض الطاولة مرتين في الدقائق الأخيرة، حيث سجل الجزائري ريان أيت نوري هدف التعادل في الدقيقة 83 بتسديدة داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأً دفاعيا.

وبعد 5 دقائق سجل هوجو بوينو من صناعة الجزائري هدف ولفرهامبتون الثاني.

وللمرة الثانية تابع سيمس كرة أخرى وسجل التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وبعد 3 دقائق سجل هاجي رايت هدف الفوز القاتل بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء خطف بها الفوز القاتل.

وبعد تسجيل الهدف الثالث والقاتل احتفل مارك روبنز المدير الفني لكوفنتري أمام أنظار الطفل حامل الكرات والذي آخر الكرة على لاعبي فريقه.

وعقب المباراة أبدى روبنز اعتذاره في المؤتمر الصحفي قائلا: "لدي اعتذار يجب أن أقدمه، قبل تسجيل الهدف، حامل الكرات كانت الكرة في يده، طفل صغير، وأعتذر له، كانت الكرة في يده وألقها وتحرك بعيدا وابتسم".

وأضاف "هذا الأمر أزعجني، لكنه طفل، في نهاية اللقاء كان لدي ردة فعل، سجلنا واحتفلت أمامه، وأعتذر له، لا أبدي أي عاطفة عادة، لكنني اعتذرت له، وأعتذر له دون تحفظ".

After a Wolves ball boy refused to give the ball back to Coventry earlier in the game, Coventry City manager Mark Robbins celebrated right in front of the Wolves ball boy after there 100th minute Winner 😂😂😂 pic.twitter.com/1zgCgkcnud — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) March 16, 2024

وستقام القرعة بعد نهاية مباراة مانشستر يونايتد وليفربول غدا الأحد لمعرفة هوية مباريات المربع الذهبي.

وستقام غدا الأحد مباراتي تشيلسي ضد ليستر سيتي ومانشستر يونايتد ضد ليفربول.