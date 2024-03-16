انتهت الدوري السعودي - الهلال (2)-(1) ضمك.. السلسلة لا تنكسر

السبت، 16 مارس 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

طارق حامد - ضمك - الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد ضمك في الجولة 24 من الدوري السعودي.

ويبدأ طارق حامد أساسيا في وسط ضمك ضد متصدر الترتيب.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز السابع برصيد 34 نقطة.

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ويسعى الهلال لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق الفوز الـ 29 على التوالي، ليعزز رقمه كأكثر فريق حقق انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+4: جووووول قااااتل.. ميشيايل يسجل الثاني للهلال

ق 88: بطاقة حمراء بعد تدخل قوي للاعب ضمك

ق 86: جوووول التعااادل.. أنتوليتش يسجل التعادل

ق 79: سالم يسجل الأول للهلال

ق 73: الـ VAR يرفض احتساب ركلة جزاء

ق 70: تقنية الفيديو تتدخل بشأن ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 17: بطاقة صفراء لطارق حامد بعد اعاقته محاولة انطلاق مالكوم بهجمة مرتدة من منتصف الملعب.

بداية اللقاء

طارق حامد الهلال الدوري السعودي ضمك
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