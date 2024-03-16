التشكيل – حجازي أساسي مع اتحاد جدة أمام الفتح

السبت، 16 مارس 2024 - 20:23

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يقود أحمد حجازي دفاع فريقه اتحاد جدة في مواجهة الفتح في الدوري السعودي.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

ويلعب اتحاد جدة ضد الفتح في الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل اتحاد جدة الذي يعتمد عليه المدرب مارسيلو جاياردو كالآتي:

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المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: حسن كادش – أحمد حجازي – لويز فيليبي – مد الله العليان

الوسط: نجولو كانتي – فيصل الغامدي – أحمد الغامدي

الهجوم: فيلبي جوتا – رومارينيو – عبد الرزاق حمد الله

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، ويأتي الفتح في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 65 نقطة.

ولعب أحمد حجازي الموسم الحالي مع اتحاد جدة 13 مباراة في مختلف البطولات بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وسجل هدفين.

ويتواجد أحمد حجازي ضمن قائمة منتخب مصر التي ستلعب ضد نيوزيلاندا في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الودية التي تستضيفها مصر.

أحمد حجازي الدوري السعودي
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