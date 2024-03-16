سرعات الملكي غير قابلة للإيقاف.. ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية

حقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 72 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 10 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.

بينما تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 36 في المركز العاشر.

رباعية ريال مدريد سجلها فينيسيوس جونيور هدفين، وهدف لكل من كارفاخال وبراهيم دياز.

وسجل ثنائية أوساسونا كل من أنتي بوديمير وإيكر مونوز.

وصف المباراة

لم ينتظر ريال مدريد سوى 4 دقائق ليسجل هدف التقدم عن طريق فينيسيوس جونيور.

وجاء الهدف بعدما خطف النجم البرازيلي الكرة من مدافع أوساسونا واتجه نحو المرمى ثم وضع الكرة في الشباك بسهولة.

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لكن رد أصحاب الأرض جاء سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 7 عن طريق أنتي بوديمير بعد متابعة للكرة من ركلة ركنية.

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وأهدر فينيسيوس فرصة إضافة الهدف الثاني بغرابة بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة في جسد الحارس.

ليسجل بعدها ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 18 بطريقة رائعة عن طريق المدافع داني كارفخال بعد تمريرة مميزة من فيدي فالفيردي.

وحصل فينيسيوس على بطاقة صفراء للاعتراض على الحكم في الدقيقة 44 من الشوط الأول، ليغيب عن المباراة المقبلة ضد أتلتيك بلباو.

في الشوط الثاني أضاف براهيم دياز الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 61 بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة على يسار الحارس.

وأختتم فينيسيوس رباعية ريال مدريد في الدقيقة 64 من انفراد جديد بالمرمى ثم وضع الكرة بطريقة مهارية من جانب الحارس في الشباك.

وكاد البديل التركي أرتا جولار أن يسجل هدف ريال مدريد الخامس بطريقة رائعة وبتسديدة من قبل منتصف الملعب إلا أن الكرة اصطدمت في العارضة.

لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد برباعية مقابل هدفين.