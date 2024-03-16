خبر في الجول - التشادي الحاجي الأو محمد حكما لمباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا
السبت، 16 مارس 2024 - 17:40
كتب : محمد عبد العظيم
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم التشادي الحاجي الأو محمد حكما لمباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعلم FilGoal.com أن الحاجي الأو محمد حكما للمباراة، ويعاونه كل من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي، والإيفواري أدو هيرمان، والحكم الرابع هو باتريس مليزار من مورشيوس.
وفي الفيديو كل من الجابوني بيير جيسلان أتشو، ويعاونه الجنوب إفريقية أخونا زينيس ماكاليما.
وتقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل في استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مارس الجاري في دار السلام عاصمة تنزانيا.
وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر.
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