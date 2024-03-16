بعد أكثر من شهر.. الزمالك يعود للتدريب في حلمي زامورا

عاد فريق الزمالك للتدريب مرة أخرى على ملعبه حلمي زامورا بعد أكثر من شهر.

وحرصت إدارة نادي الزمالك على تطوير الملعب في الفترة الماضية حتى انتهت أعمال الصيانة.

وكان جوزيه جوميز المدير الفني للفريق قد قرر نقل ملعب المران.

وأقيم مران الفريق في ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

🔴 بعد انتهاء أعمال الصيانة وتطوير الملعب الزمالك يعود لخوض تدريباته على ملعب حلمي زامورا بعد أكثر من شهر pic.twitter.com/dBEGw6i4qY — FilGoal (@FilGoal) March 16, 2024

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة مصرية خالصة، بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

وستكون المواجهة بين الزمالك وفيوتشر هي الأولى خارج نطاق الدوري المصري، وسبق ولعب الفريقين معا 5 مرات في المسابقة المصرية.

ويلتقي الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر والزمالك أمام الفائز من استاد مالي ودريمز الغاني.

وتقام مباراة ذهاب الدور ربع النهائي يوم الأحد 31 مارس، فيما تقام مواجهة الإياب الأحد 7 إبريل، حيث تلعب فرق التصنيف الأول مباراة الإياب على ملعبها.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.