الأهلي يجهز حسين الشحات لمباراة سيمبا

يسعى الأهلي لتجهيز حسين الشحات من أجل اللحاق بمباراة سيمبا التنزاني وذلك بعدما تعرض للإصابة مع منتخب مصر.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي أن حسين الشحات سيخضع لبرنامج علاجي مكثف من أجل تجهيزه في أسرع وقت للحاق بالمباراة.

وأعلن منتخب مصر خروج حسين الشحات من معسكر شهر مارس الحالي بسبب الإصابة.

وأشار المنتخب إلى أن الشحات شعر ببعض الآلام العضلية وخضع لأشعة رنين مغناطيسي أثبتت معاناته من تقلص عضلي في العضلات الخلفية.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر عدم المجازفة باللاعب وعودته للأهلي وخروجه من المعسكر.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مارس الجاري في دار السلام عاصمة تنزانيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر.

بينما تقام مباراة العودة في القاهرة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل.