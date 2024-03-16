الأهلي يجهز حسين الشحات لمباراة سيمبا

السبت، 16 مارس 2024 - 15:31

كتب : FilGoal

هدف حسين الشحات أمام البنك الأهلي - الدوري المصري

يسعى الأهلي لتجهيز حسين الشحات من أجل اللحاق بمباراة سيمبا التنزاني وذلك بعدما تعرض للإصابة مع منتخب مصر.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي أن حسين الشحات سيخضع لبرنامج علاجي مكثف من أجل تجهيزه في أسرع وقت للحاق بالمباراة.

وأعلن منتخب مصر خروج حسين الشحات من معسكر شهر مارس الحالي بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
قبل التوقف الدولي.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيمبا منافس الأهلي - الاختبار الأخير.. سيمبا ينتصر في الدوري بثنائية على ماشوجا

وأشار المنتخب إلى أن الشحات شعر ببعض الآلام العضلية وخضع لأشعة رنين مغناطيسي أثبتت معاناته من تقلص عضلي في العضلات الخلفية.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر عدم المجازفة باللاعب وعودته للأهلي وخروجه من المعسكر.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مارس الجاري في دار السلام عاصمة تنزانيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر.

بينما تقام مباراة العودة في القاهرة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل.

الأهلي حسين الشحات الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
منافس الأهلي - الاختبار الأخير.. سيمبا ينتصر في الدوري بثنائية على ماشوجا "على ملعب الأهلي".. مصدر من كاف لـ في الجول: أمين عمر حكما لمباراة يانج أفريكانز وصنداونز مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مباراتي الأهلي وسيمبا بدوري الأبطال عبد الحق بن شيخة: علينا التحضير لمواجهة الأهلي بجدية قائمة تونس - سيف الجزيري يقود الهجوم.. وغياب معلول والمثلوثي تقرير مغربي: الوداد يتخلص من فوزي البنزرتي قائمة المغرب - براهيم دياز ولاعب آخر من ريال مدريد في معسكر مارس.. وضم الشيبي العطار يكشف لـ في الجول الملاعب الأقرب لاستضافة بطولة مارس الودية
أخر الأخبار
مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا دقيقة | الدوري المصري
وفاة محمد المختار حارس مرمى منتخب موريتانيا 6 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل ريال مدريد – دياز أساسي وغياب خوسيلو للمرض ضد أوساسونا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يجهز حسين الشحات لمباراة سيمبا 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد إصابة الشحات.. استدعاء مصطفى شلبي لمنتخب مصر 31 دقيقة | منتخب مصر
بورفؤاد يعين سامر عبد الرحمن مديرا فنيا للفريق 33 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تشافي: باريس سان جيرمان مرشح للتأهل على حسابنا.. وأتليتكو مدريد تغير 58 دقيقة | الدوري الإسباني
أولمبياد باريس – منتخب مصر في التصنيف الثالث ومواجهات صعبة تنتظره ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 4 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك