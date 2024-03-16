توني: أود الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل

يريد إيفان توني لاعب برينتفورد الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد توني مع برينتفورد بنهاية الموسم المقبل.

وقال توني لشبكة سكاي سبورتس: "إذا باعني برينتفورد، سيكسبون الكثير من الأموال، أود أن أنتقل إلى ريال مدريد وكل شيء سيكون على ما يرام".

وكان توني قد دخل في خلافات مع مدربه توماس فرانك لأنه شعر بأن النادي يريد بيعه من خلال تصريحات المدير الفني الدنماركي.

وقال المهاجم الإنجليزي لصحيفة دايلي ميل من قبل: "الآن أنا لاعب لبرينتفورد لكن لا أحد يستطيع توقع المستقبل".

وأضاف "بغض النظر عما سيحدث فتركيزي الرئيسي مع برينتفورد بتسجيل الأهداف وضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "أرى أن مدربي لا يريدني وقال ما قاله، لكن أستطيع أن أجعل الأندية تأتي لتتعاقد معي".

ورد فرانك عليه قائلا: "رد فرانك على تصريحات توني قائلا: "يجب أن تكون على دراية بالترجمة طوال الوقت، ترجمة جوجل ليست الأفضل دائما".

وأكمل "أنا أحب أن يبقى توني هنا للأبد، الحقيقة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل، وأعتقد أنه منفتح للغاية للرحيل إلى فريق قوي في المستقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "يوجد بضعة سيناريوهات بأنه يرحل في الصيف أو في الشتاء أو يبقى حتى نهاية عقده، من الرائع رؤيته يلعب لفريق كبير".

وعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى قائمة منتخب إنجلترا خلال التوقف الدولي المقبل في شهر مارس الجاري.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي وديا ضد كل من البرازيل وبلجيكا يومي 23 و26 مارس الجاري.