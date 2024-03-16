قاطعا الطريق أمام الأندية.. أراوخو: الجميع يعلم مدى سعادتي في برشلونة

عبر رونالد أراوخو لاعب برشلونةعن سعادته بالتواجد في النادي قاطعا كل الطرق أمام الأندية التي تريد التعاقد معه.

وحاول بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد التعاقد معه منذ فترة ولكن لم يتم الأمر.

وقال أراوخو لشبكة دازن: "الجميع يعلم مدى سعادتي في برشلونة، أحاول دائما إظهار ذلك عندما أرتدي قميص الفريق".

وأتم "أنا سعيد للغاية في برشلونة وسأعطي أفضل ما لدي دائما".

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو من قبل أن برشلونة رفض عرضا من النادي البافاري للتعاقد مع أراوخو.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة رفض عرضا من بايرن ميونيخ لضم أراوخو مقابل 90 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن برشلونة رفض عرضا من بايرن عبارة عن 80 مليون يورو+ 10 ملايين متغيرات لضم المدافع الأوروجواياني خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتحدث أراوخو عن مستقبله أيضا عقب مباراة فريقه ضد نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قائلا: "مستقبلي يعتمد على النادي، الجميع يعرفون إنني سعيد في برشلونة وممتن لتشافي".

ويلعب المدافع الاوروجواياني في صفوف برشلونة منذ أكتوبر 2020 وخاض مع الفريق 141 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتوج المدافع الشاب مع برشلونة بـ 3 ألاقب (الدوري الإسباني - كأس ملك إسبانيا - السوبر الإسباني).

ويمتد عقد أراوخو مع برشلونة حتى صيف 2026.