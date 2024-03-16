العطار: استضفنا بطولة العاصمة الإدارية لتعثر الشركة المنظمة.. والمنتخبات تشارك بدون عقود

شدد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم على أن استضافة مصر لبطولة العاصمة الإدارية الجديدة جاء بسبب تعثر الشركة المنظمة للبطولة.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في دولة الإمارات خلال الفترة ما بين 22 إلى 26 مارس الجاري ولكن الاتحاد المصري أعلن استضافة البطولة مع عدم تغيير نظامها.

وقال العطار عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "شعرنا أن الشركة المنظمة لبطولة مارس الودية لن تتمكن من الإيفاء بالاتفاق ولذلك تواصلنا مع الاتحادات الأخرى لباقي المنتخبات على تنظيم البطولة بمصر ولدينا القدرة على تنظيم حدث غير مسبوق وأفضل من أي مكان آخر كانت البطولة ستقام فيه".

وتابع "خلال البطولة سيكون هناك فقرات فنية والكثير من الأشياء التي ستمتع الجماهير وأدعوهم للحضور من أجل مشاهدة المباراة الأولى لحسام حسن مع منتخب مصر".

وكشف "طلبنا الدعم المادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأن المباراة ستحتاج لبعض التجهيزات الفنية بالملاعب والنقل التلفزيوني ".

وأضاف "المنتخبات ستأتي إلى البطولة حتى الآن بسبب ثقتهم في مصر وقدمت الاتحادات الشكر عبر حساباتها لمصر على إنقاذ معسكراتهم خلال فترة التوقف الدولي".

وأتم "نتابع حالة أحمد رفعت في أكثر من محور وأتواصل مع هيثم عرابي بشكل مستمر وأي شيء يحتاجه اللاعب سيقدمه اتحاد الكرة بلا تردد".

ويلعب منتخب مصر في المباراة الأولى ببطولة العاصمة الإدارية ضد نيوزيلندا، بينما يلعب منتخب تونس ضد كرواتيا.

وسيلتقي الفائز من كل مباراة مع الآخر بالمباراة النهائية، بالإضافة لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الخاسران.