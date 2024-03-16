قبل التوقف الدولي.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيمبا
السبت، 16 مارس 2024 - 01:09
كتب : حسام نور الدين
قبل التوقف الدولي.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيمبا
واصل فريق الأهلي تدريباته مساءً استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش.
بعد ذلك انخرط اللاعبون في أداء بعض الفقرات المتنوعة ما بين الجوانب البدنية وتدريبات الكرة.
وخاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات.
ويلعب الأهلي مع سيمبا مباراة الذهاب في تنزانيا يوم الجمعة 29 مارس بعد العودة من التوقف الدولي.
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