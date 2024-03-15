مؤتمر جوارديولا: مواجهة ريال مدريد أصبحت "تقليدا".. وسأركز في آخر 3 أسابيع من الموسم

وصف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بـ "التقليد"، ورد على إمكانية حصد الثلاثية للمرة الثانية على التوالي.

ويستعد سيتي لمواجهة نيوكاسل غدا السبت في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وردا على إمكانية التتويج بالثلاثية للموسم الثاني على التوالي أجاب بيب: "في آخر أسبوعين أو ثلاثة في الموسم سأفكر في هذا الأمر".

وحصد مانشستر سيتي ثلاثية الموسم الماضي بالفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

وعن لقاء ريال مدريد في دوري الأبطال قال: "لا أفكر في ذلك، أركز على مباراة ربع النهائي غدا".

وسيلتقي الفريقان في أبريل المقبل بمواجهتي ربع النهائي الأولى في مدريد والثانية في مانشستر.

وأضاف قائلا: "الأمر أصبح تقليدا، 3 مواسم متتالية نواجه ملك البطولة والتي حقق اللقب 14 مرة، نأمل في أن نحظى بلحظة جيدة، لدينا أسابيع قليلة قبل اللقاء الأول في مدريد وسنرى".

وأكمل "أود قول أن الأمر جديد بالنسبة لنا، لا تعد تلك مواجهة خاصة لريال مدريد أن يلعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل "بالنسبة لنا في السنوات الأخيرة هناك استمرارية بأن نخوض النهائي ثم نصف النهائي والنهائي والآن نحن في ربع النهائي".

وأردف "سنبدأ روتين اللعب في الأدوار الأخيرة، وعندما تلعب في المراحل الأخيرة تواجه الأفضل في أوروبا، لا أهتم بالمنافسين، كلهم أقوياء للغاية".

وعن غياب كيفين دي بروين عن قائمة منتخب بلجيكا أوضح: "هو ليس مستعدا، لعب في أنفيلد وشعر ببعض المشاكل وسيتحسن، وليس جاهزا للقاء الغد، تحدث مع مدربه في بلجيكا وقرر عدم الاتضمام وأنا سعيد لأنه ليس بحالة جيدة".

وأتم "سيتعافى من أجل الجزء الأخير من الموسم، كل اللاعبين في كرة القدم الحديثة يعانون، دائما هناك مشاكل، ومن الأفضل أن تأخذ خطوة للخلف".

ولم يتواجد دي بروين في قائمة منتخب بلجيكا خلال التوقف الدولي الجاري استعدادا لنهائيات يورو 2024.