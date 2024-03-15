منافس الأهلي - الاختبار الأخير.. سيمبا ينتصر في الدوري بثنائية على ماشوجا

حقق سيمبا الفوز بنتيجة 2-0 على ماشوجا في الجولة 21 من الدوري التنزاني.

وتعد تلك المباراة الأخيرة لسيمبا قبل لقاء الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وارتقى سيمبا للمركز الثاني برصيد 45 نقطة من 19 مباراة بفارق نقطة عن فريق عزام الذي خاض 20 مباراة.

فيما يأتي سيمبا خلف غريمه التقليدي يانج أفريكانز الذي يتصدر الترتيب برصيد 52 نقطة من 19 مباراة.

سجل ثنائية سيمبا كلاتوس تشاما في الدقيقتين 57 و72.

وتقدم سيمبا بالهدف الأول بعد عرضية حولها تشاما من داخل منطقة الجزاء بتصويبة قوية ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بهدف ثانٍ بعدما حول عرضية أرضية أيضا بتسديدة سهلى على يسار الحارس.

موعد مواجهتي الأهلي

وأوضح مصدر بالاتحاد الإفريقي "كاف" في وقت سابق في تصريحات لـ FilGoal.com، أن مباراة الذهاب ستقام يوم الجمعة 29 مارس، على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأضاف المصدر أن كاف حدد موعد مباريات الذهاب على ملعب سيمبا، لتقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

كما أوضح المصدر، أن مباراة الإياب ستقام الجمعة 5 ابريل على ستاد القاهرة في تمام الساعة 10 مساءً.

طاقم حكام مباراة الذهاب

حكم ساحة: توم أبونجيل (جنوب إفريقيا)

مساعد أول: زاخيلي سويلا (جنوب إفريقيا)

مساعد ثان: يمبيناينا اندرياتياناريفيلو (مدغشقر)

حكم رابع: الفريد تشافاني (جنوب إفريقيا)

تقنية الفيديو: الموريتاني دحان بيدا ويعاونه أحمد امتيزال هيرال من موريشيوس.