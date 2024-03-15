كما انفرد في الجول - قندوسي على رأس قائمة بيتكوفيتش الأولى مع الجزائر

الجمعة، 15 مارس 2024 - 17:39

كتب : عمرو نبيل

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد قندوسي

تواجد أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا على رأس قائمة منتخب الجزائر لمباراتي بوليفيا وجنوب إفريقيا.

ويلعب منتخب الجزائر أمام بوليفيا يوم 22 مارس الجاري، فيما يواجه جنوب إفريقيا يوم 26 من الشهر ذاته.

وأعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدرب الجديد لمنتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي قائمته الأولى مع الخضر.

ولأول مرة تم استعداء كل من: الحاج موسى أنيس جناح نادي فيتس أرنهيم الهولندي، ومدافع شباب قسنطينة محمد أمين مداني، ومهاجم نيويورك سيتي منصف بقرار، وصانع ألعاب إستوريل البرتغالي رفيق غيتان إضافة إلى قندوسي.

فيما غاب رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي عن قائمة منتخب الجزائر وكذلك إسلام سليماني مهاجم ميتشيلين البلجيكي.

وكان FilGoal.com قد انفرد باستدعاء احمد قندوسي للانضمام غلى قائمة المنتخب الجزائري. (طالع التفاصيل)

لا يتوفر وصف.

وجاءت قائمة الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا - أسامة بن بوط - مصطفى زغبة.

الدفاع: يوسف عطال – كيفين جيتون – ريان أيت نوري– محمد أمين توجاي –رامي بن سبعيني – زين الدين بلعيد - محمد أمين مدني - جوان حجام.

الوسط: نبيل بن طالب– حسام عوار - رامز زروقي - هشام بوداوي - إسماعيل بن ناصر - فارس شايبي - أحمد قندوسي - رفيق غيتان - حيماد عبدلي

الهجوم: سعيد بن رحمة –منصف بقرار- بلومي - ياسين بن زية- بدر الدين بوعناني- محمد عمورة – أمين جويري – يوسف بلايلي – بغداد بونجاح - الحاج موسى أنيس.

أحمد قندوسي
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