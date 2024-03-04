مصدر من سيراميكا لـ في الجول: استدعاء أحمد قندوسي لمنتخب الجزائر

الإثنين، 04 مارس 2024 - 19:47

كتب : عمرو نبيل

أحمد قندوسي - سيراميكا كليوباترا

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا خطابا رسميا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لاستدعاء لاعبه أحمد قندوسي لمنتخب الجزائر.

وقال مصدر من نادي سيراميكا كليوباترا لـFilGoal.com: "تلقينا خطابا رسميا من الاتحاد الجزائري لاستدعاء قندوسي للمنتخب في معسكر شهر مارس المقبل".

ويظهر منتخب الجزائر في التوقف الدولي المقبل لأول مرة تحت قيادة مدربه الجديد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

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وتم تعيين بيتكوفيتش البالغ من العمر 60 عاما خلفا لجمال بلماضي.

ويلعب منتخب الجزائر في التوقف الدولي المقبل ضد كل من بوليفيا وجنوب إفريقيا.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن إخطار الأهلي لنادي سيراميكا كليوباترا بعودة أحمد قندوسي لصفوف الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل بعد نهاية إعارته وعدم تجديدها.

قندوسي لعب مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم 14 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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