"على ملعب الأهلي".. مصدر من كاف لـ في الجول: أمين عمر حكما لمباراة يانج أفريكانز وصنداونز

الجمعة، 15 مارس 2024 - 14:43

كتب : محمد عبد العظيم

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم المصري أمين عمر لإدارة مباراة يانج أفريكانز التنزاني، وصنداونز الجنوب إفريقي.

ويلتقي بطلا تزانيا وجنوب إفريقيا في إطار الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مصدر في كاف لـFilGoal.com، أن مباراة يانج أفريكانز وصنداونز ستقام يوم السبت 30 مارس، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستقام المباراة على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام، وهو نفس الملعب الذي سيحتضن مواجهة سيمبا التنزاني أمام الأهلي قبلها بيوم واحد، في إطار نفس الدور.

وستقام مواجهة الإياب بين صنداونز ويانج أفريكانز في جنوب إفريقيا، يوم السبت 6 إبريل، في تمام السادسة مساءً، ولكن أوضح المصدر أن تأكيد موعد المباراة لم يتم بعد في ظل رغبة صنداونز في لعب المباراة عصرًا.

أما مواجهة مازيمبي الكونجولي أمام بترو أتليتكو الأنجولي، فستقام مواجهة الذهاب يوم 30 مارس ويديرها الحكم الليبي معتز إبراهيم.

أما مباراة الإياب بين الفريقين فستقام يوم 5 إبريل الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

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