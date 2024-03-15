ريليفو: فينيسيوس هدد ريال مدريد بعدم اللعب ضد فالنسيا لهذا السبب

هدد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ناديه بعد لعب مباراة فالنسيا التي أقيمت في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

واندلعت مشادات كبيرة بين الجناح البرازيلي وجماهير ولاعبي فالنسيا في الموسم الماضي في ملعب ميستايا، مما جعل المباراة الماضية بينهما خارج مدريد أكثر سخونة.

وكشف موقع ريليفو أن فينيسيوس هدد ريال مدريد بعدم لعب المباراة بسبب صورة نشرها حساب النادي على موقع إنستجرام إذ يظهر فيه تطور القرد إلى الإنسان وهو ما أغضب فينيسيوس.

وشدد الموقع أن فينيسيوس وبخ بعض مسؤولي النادي على ما حدث وطلب توضيحات، وتمكن خوسيه أنخيل سانشيز من تهدئة الأمر ومنع تفاقم الأزمة واقتنع فينيسيوس في النهاية بلعب المباراة.

وأفاد الموقع أن النادي أبلغ اللاعب البالغ من العمر 23 عاما أنه سيتخذ إجراءات ضد رؤساء شبكات التواصل الاجتماعي لسماحهم ما نشر.

تعرض فينيسيوس للعنصرية

فتحت رابطة الدوري الإسباني تحقيقا بعد انتشار فيديو لطفل ينعت فينيسيوس بالقرد في مباراة فالنسيا.

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ووفقا لشبكة ذا أثلتيك الإنجليزية فرابطة الدوري الإسباني قررت فتح التحقيق بعد انتشار الفيديو خاصة من قبل شبكة ESPN البرازيل.

وأفادت الشبكة أن تم استدعاء الشرطة الإسبانية وقت المباراة وكذلك سيتم النظر من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وتوجد عداوة كبيرة بين الجناح البرازيلي وجمهور نادي فالنسيا منذ الموسم الماضي بعد تعرضه للعنصرية ودخل في مشاجرات عديدة مع لاعبي الفريق وأيضا تدخل رئيس البرازيل في الأمر.

وشهدت مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في نهايتها مشاهد مشتعلة إذ أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لكن واصل فريق ريال مدريد في اللعب وسجل جود بيلينجهام هدفا قاتلا.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينجهام على البطاقة الحمراء.

الأمر الذي جعل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي ينزل إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.