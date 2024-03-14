وكيل مرموش: عرض ليفربول؟ لدينا خطط جيدة له.. ولا أستطيع وضعه في مقارنة مع أحد

الخميس، 14 مارس 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

أوضح مايكل ريشكه مدير وكالة CAA للاعبين المسؤولة عن تسويق عمر مرموش، حقيقة وجود عروض أوروبية لضم المهاجم المصري في أخبار ارتباطه بالانتقال لصفوف ليفربول.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وأفادت بيلد في أحدث تقاريرها أن تألق مرموش لفت أنظار ليفربول كذلك. (طالع التفاصيل)

وقال ريشكه عبر القناة الأولى: "لدينا خطط جيدة لـ مرموش، وهو يؤدي مباريات مميزة في الفترة الماضية، وينتظره مستقبلا مشرقا".

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وأضاف "مرموش حاليا لديه سوق عالمي وبالتالي لا نستبعد تلقيه عروضا من كل دول العالم، وهذه مسألة ليست غريبة ويجب أن نتوقعها جميعا لأن أداءه ومستواه واسمه الذي صار كالعملة الذهبية والطاقة التي يتمتع بها في الملعب تسوقه".

وشدد "وهو يحظى بحب جارف داخل نادي فرانكفورت، لذلك فالعروض غير مستبعده ليست داخل ألمانيا فقط لكن من جميع أنحاء أوروبا".

وأتم "لديه نمط مميز تماما وعيناه ثاقبتان ولا أستطيع أن أضعه في مقارنة مع أي شخص آخر، وهو لاعب رائع ومميز".

وأوضح التقرير أن فرانكفورت لن يتخلى عن الدولي المصري بمقابل أقل من 50 مليون يورو.

وذكر التقرير أن عقد مرموش مع فرانكفورت لا يتضمن أي شروط جزائية، ولذلك على من يرغب في ضمه التفاوض مع ناديه مباشرة ودفع الكثير من الأموال.

ولا ينوي النادي الألماني بيع عمر الصيف المقبل، لكن العروض المغرية قد تؤدي إلى تغيير هذا الفكر، حسب التقارير.

يذكر أن عقد مرموش مع فرانكفورت يمتد حتى صيف 2027، بينما يتواجد مواطنه محمد صلاح في صفوف ليفربول بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل.

وكانت جريدة بيلد قد أوضحت قبل أسابيع أن فرانكفورت حدد مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعب وادي دجلة السابق.

لكن تألق مرموش الذي انضم إلى فرانكفورت مجانا الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع فولفسبورج جعله يتحول لإحدى مفاجآت الموسم.

فقد نجح في تسجيل 15 هدفا وصنع 6 آخرين في 32 مباراة.

ولعب مرموش مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا والتي ودع فيها الفراعنة من ثمن النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح من الكونغو الديمقراطية.

وسجل مرموش هدفا أمام غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

عمر مرموش ليفربول مايكل ريشكه
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