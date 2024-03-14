بيلد: ليفربول مهتم بضم عمر مرموش.. وفرانكفورت يحدد سعره

ذكرت تقارير ألمانية أن نادي ليفربول يراقب عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت تمهيدا لضمه.

قبل أسابيع، كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن توتنام ونيوكاسل يونايتد يرغبان في ضم مرموش، فيما أوضح موقع fussball.news الألماني أن أرسنال أيضا ضمن الفرق التي تراقب تطور الدولي المصري.

وأفادت بيلد في أحدث تقاريرها أن تألق مرموش لفت أنظار ليفربول كذلك.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت لن يتخلى عن الدولي المصري بمقابل أقل من 50 مليون يورو.

وذكر التقرير أن عقد مرموش مع فرانكفورت لا يتضمن أي شروط جزائية، ولذلك على من يرغب في ضمه التفاوض مع ناديه مباشرة ودفع الكثير من الأموال.

ولا ينوي النادي الألماني بيع عمر الصيف المقبل، لكن العروض المغرية قد تؤدي إلى تغيير هذا الفكر، حسب التقارير.

يذكر أن عقد مرموش مع فرانكفورت يمتد حتى صيف 2027، بينما يتواجد مواطنه محمد صلاح في صفوف ليفربول بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل.

وكانت جريدة بيلد قد أوضحت قبل أسابيع أن فرانكفورت حدد مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعب وادي دجلة السابق.

لكن تألق مرموش الذي انضم إلى فرانكفورت مجانا الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع فولفسبورج جعله يتحول لإحدى مفاجآت الموسم.

فقد نجح في تسجيل 15 هدفا وصنع 6 آخرين في 32 مباراة.

ولعب مرموش مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا والتي ودع فيها الفراعنة من ثمن النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح من الكونغو الديمقراطية.

وسجل مرموش هدفا أمام غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

video:1