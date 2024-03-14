اسكواش - علي فرج وعسل إلى ربع نهائي بطولة أوبتاسيا

الخميس، 14 مارس 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

علي فرج

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد إلى دور ربع نهائي بطولة أوبتاسيا لـ الاسكواش 2024.

وتقام البطولة في لندن عاصمة إنجلترا في الفترة من 12 مارس وحتى 17 من الشهر الجاري.

وسيلتقي عسل مع الويلزي جويل ماكين في ربع النهائي غدا الجمعة في الخامسة مساءً، بعدما تفوق على الألماني رافائيل كاندرا بنتيجة 3-0.

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وسيواجه كريم عبد الجواد الإنجليزي محمد الشوربجي في الثامنة والنصف مساءً من يوم غد، بعدما تفوق على الإنجليزي كورتس ماليك بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وفي العاشرة والنصف مساءً يلتقي علي فرج لاعب وادي دجلة مع الإنجليزي مروان الشوربجي، بعدما فاز على السويسري ديميتري سيتنمان بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، في المباراة التي حملت مشاركته الـ 500.

وتوج كريم عبد الجواد بلقب النسخة الماضية من المسابقة.

وكالعادة حقق المصريون اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة.

وعلى مستوى السيدات ستواجه ندى عباس نظيرتها الويلزية تينيسي ميرفي في أولى مباريات ربع النهائي في الثانية ظهر غد الجمعة.

وفي الرابعة عصرا ستلتقي هنا معتز مع البلجيكية نيلي جيليس.

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