تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد سبارتا براج.. ومفاجآت في الدفاع

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة سبارتا براج التشيكي، في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ووضع ليفربول قدما في ربع النهائي بعد الفوز في الذهاب 5-1.

ويدخل محمد صلاح قائمة الفريق، حيث يتواجد التشكيل الأساسي لأول مرة منذ مطلع العام الجاري.

وغاب صلاح عن ليفربول، خلال فترة مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، ليتعرض للإصابة وتستمر فترة غيابه حتى 17 فبراير، والذي شهد عودته في مواجهة برنتفورد، ليشارك صلاح 46 دقيقة، قبل أن تتجدد إصابته.

كما شارك في لقاء الذهاب الخميس الماضي كبديل، وكرر الأمر أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: أندي روبرتسون - جاريل كوانساه - جو جوميز - كونور برادلي

الوسط: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - بوبي كلارك

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو

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