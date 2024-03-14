ديشامب ينصح مبابي بعدم المشاركة في أولمبياد باريس

الخميس، 14 مارس 2024 - 20:41

كتب : FilGoal

مبابي - فرنسا

يستبعد ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا إمكانية مشاركة كيليان مبابي قائد فريقه مع المنتخب الفرنسي الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية بباريس هذا الصيف.

مبابي أوضح في أكثر من مناسبة أنه يريد المشاركة في أولمبياد باريس.

وقال ديشامب في تصريحات للصحفيين: "أرى أنه من الصعب للغاية المشاركة في مسابقتين متتاليتين خلال الصيف دون الحصول على أي راحة".

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وشدد "الأمر صعب للغاية على على الصعيدين النفسي والبدني".

وأوضح ديشامب أنه من الأفضل أن يعلن تييري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي قائمته قبل انطلاق بطولة يورو 2024 حتى يحسم الجدل حول المشاركين في البطولتين.

وأكمل "لا نريد أي تدخل يخل باستعداداتنا ليورو 2024، وهي البطولة الأهم بكل تأكيد".

كان فيليب ديالو الرئيس الجديد للاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن صراحة رغبته في مشاركة كيليان مع المنتخب الفرنسي الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال ديالو في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب الصيف الماضي: "سيتعين علينا تشكيل فريق قوي من أجل أولمبياد باريس، واسم مبابي من شأنه زيادة طموحاتنا 10 أضعاف".

وأضاف "لقد تحدث كيليان مبابي بالفعل عن هذا الموضوع. يريد أن يشارك. تعتبر الألعاب الأولمبية حلما لكل الرياضيين".

وتابع "أعتقد أننا يمكننا الصعود إلى منصة التتويج باستخدام أفضل لاعبينا".

وأكمل "مبابي نجم يطارد الأرقام القياسية، وستكون الميدالية الذهبية وسيلة له لصنع التاريخ".

وأتم "سيكون من الصعب على مبابي اللعب في يورو 2024 والأولمبياد والجولات الأولى من الدوري الفرنسي في صيف واحد. لكننا لم ننظم الألعاب الأولمبية في باريس منذ قرن".

وتقام منافسات بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

فيما يقام أولمبياد 2024 في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

بينما ينطلق الموسم الكروي في فرنسا في الأسبوع الأول من أغسطس.

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