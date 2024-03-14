قطر تستضيف كأس العالم للناشئين 5 مرات متتالية.. والمغرب يستضيف مونديال الناشئات

الخميس، 14 مارس 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس منح قطر حق استضافة كأس العالم تحت 17 عاماً في النسخ الخمس المقبلة.

فيما يستضيف المغرب كأس العالم للناشئات دون 17 عاما في المدة نفسها.

وأوضح فيفا في بيانه أنه تم تغيير نظام إقامة البطولتين، لتقام سنويا بدلا من كل سنتين.

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وستقام النسخ الخمس المقبلة من مونديال الناشئين في قطر، بداية من 2025 إلى 2029.

ويقام مونديال الناشئين بمشاركة 48 منتخبا.

كما ستقام النسخ الخمس المقبلة من مونديال الناشئات في المغرب، بداية من 2025 إلى 2029.

ويقام مونديال الناشئات بمشاركة 24 منتخبا.

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