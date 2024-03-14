قائمة تونس - سيف الجزيري يقود الهجوم.. وغياب معلول والمثلوثي

يتواجد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على راس قائمة منتخب تونس التي تستعد لخوض الدورة الودية الدولية في مصر.

وتستضيف مصر بطولة ودية دولية تحت مسمى "كأس العاصمة الإدارية الجديدة" في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وتشارك منتخبات: مصر وكرواتيا ونيوزيلاندا وتونس في البطولة الودية الدولية.

وغاب علي معلول لاعب النادي الأهلي وحمزة المثلوثي مدافع الزمالك عن اخيتارات الثنائي أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي.

وكلف الاتحاد التونسي لكرة القدم الثنائي أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي بتدريب منتخب تونس خلفا لجلال القادري الذي رحل عقب الخروج من كاس إفريقيا الماضية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان - أمان الله مميش

الدفاع: غيث الزعلوني - ياسين مرياح - ديلان برون - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجلاصي - علاء غرام - وجدي كشريدة - محمد أمين الشارني

الوسط: سامي شوشان - حسام تقا - حمزة رفيعة - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - إلياس السخيري - محمد الحاج محمود

الهجوم: هيثم الجويني - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - إلياس العاشوري - إلياس سعد - سيف الدين الجزيري.

وستلعب كرواتيا أمام تونس في الدور قبل النهائي، فيما يلعب منتخب مصر أمام نيوزيلاندا في نصف النهائي الآخر.

ويلعب الخاسر امام الخاسر في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب الفائز أمام الفائز بالمباراة النهائية.