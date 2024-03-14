المصري يعلن إصابة أحمد أيمن منصور بقطع في الرباط الصليبي

الخميس، 14 مارس 2024 - 13:26

كتب : محمد مصطفى

المصري ضد سموحة

أعلن النادي المصري إصابة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق، بإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وأوضح المصري عبر صفحته الرسمية، أن الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي، أثبتت إصابة اللاعب، ويحتاج لتدخل جراحي.

وصرح الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، للموقع الرسمي للمصري، بأن النادي سيبدأ على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.

أخبار متعلقة:
المصري يعلن الاتفاق مع شركة "بوما" لتوريد ملابس فرق النادي إثارة حتى النهاية.. المصري يرفض الخسارة من زد وينفرد بصدارة الدوري عاد حيث تألق.. أحمد أيمن منصور إلى المصري

وتعرض أحمد منصور لالتواء في مفصل الركبة اليسرى خلال مواجهة المصري وزد بالدوري، والتي أقيمت يوم الثلاثاء.

وتم استبدال منصور مباشرة بعد الإصابة، ليجري فحصا وكان التشخيص المبدئي هو إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهو ما أكدته الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي.

وانتهت مباراة المصري وزد بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليواصل الفريق البورسعيدي تصدره بجدول الدوري.

المصري أحمد أيمن منصور الدوري
نرشح لكم
هيثم عرابي يكشف عبر في الجول آخر تطورات حالة أحمد رفعت الطبيب المعالج لـ رفعت: تحسن ملحوظ في حالته.. وفي انتظار الـ 48 ساعة المقبلة مران الأهلي - بدون الدوليين.. مواصلة التدريبات الجماعية المصري يعلن الاتفاق مع شركة "بوما" لتوريد ملابس فرق النادي لاعب الجونة يكشف لـ في الجول سبب عدم احتفاله بهدفه ضد الزمالك بامبو: حصلنا على أهم 3 نقاط.. مباريات كهذه لا تحاج إلى تحفيز مودرن فيوتشر: حالة أحمد رفعت تحسنت.. واللاعب كان يعاني من ضغوط الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت: تطور حالته معجزة إلهية.. ودرجة وعيه أصبحت أفضل
أخر الأخبار
الاتحاد الكرواتي يصدر بيانا بشأن كأس العاصمة الإدارية 2 دقيقة | منتخب مصر
حفاظا على القوام.. أرسنال يمدد تعاقد بن وايت 34 دقيقة | ميركاتو
هيثم عرابي يكشف عبر في الجول آخر تطورات حالة أحمد رفعت 44 دقيقة | الكرة المصرية
الثالثة.. ريفير بليت بطلاً للسوبر الأرجنتيني ساعة | أمريكا
تقرير: نيوكاسل يخوض معركة شرسة بشأن برونو.. وسيتي وتشيلسي يترقبان ساعة | الكرة الأوروبية
المصري يعلن إصابة أحمد أيمن منصور بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي إلى ربع نهائي أبطال كونكاكاف 2 ساعة | أمريكا
دوري أبطال آسيا - كل ما تريد معرفته عن نصف النهائي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا