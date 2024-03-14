المصري يعلن إصابة أحمد أيمن منصور بقطع في الرباط الصليبي

أعلن النادي المصري إصابة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق، بإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وأوضح المصري عبر صفحته الرسمية، أن الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي، أثبتت إصابة اللاعب، ويحتاج لتدخل جراحي.

وصرح الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، للموقع الرسمي للمصري، بأن النادي سيبدأ على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.

وتعرض أحمد منصور لالتواء في مفصل الركبة اليسرى خلال مواجهة المصري وزد بالدوري، والتي أقيمت يوم الثلاثاء.

وتم استبدال منصور مباشرة بعد الإصابة، ليجري فحصا وكان التشخيص المبدئي هو إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهو ما أكدته الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي.

وانتهت مباراة المصري وزد بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليواصل الفريق البورسعيدي تصدره بجدول الدوري.