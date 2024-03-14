تقرير مغربي: الوداد يتخلص من فوزي البنزرتي

تخلص الوداد من مدربه التونسي فوزي البنزرتي وفقا لموقع لو سبورت 360 المغربي.

وعانى الوداد من تراجع شديد في النتائج خلال الموسم الحالي.

وبحسب موقع لو سبورت 360، فإن الوداد توصل إلى اتفاق مع فوزي البنزرتي لإنهاء التعاقد بعد نتائج الفريق الكارثية.

الموقع ذاته قد أشار في وقت سابق إلى استقرار الوداد على رحيل البنزرتي ولكن العقبة تمثلت في مستحقات المدرب التونسي البالغة 220 ألف دولار.

وتولى البنزرتي مهمة تدريب الوداد خلفا للمغربي عادل رمزي.

وودع الوداد النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وقاد البنزرتي فريق الوداد خلال 16 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 6 مباريات.

وتولى البنزرتي البالغ من العمر 73 عاما تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء، وكذلك منتخبي تونس وليبيا.