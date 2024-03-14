ذا أثليتك: بن وايت يوقع عقدا طويل الأجل مع أرسنال

الخميس، 14 مارس 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

بن وايت - أرسنال

توصل بن وايت مدافع أرسنال لاتفاق مع ناديه على عقد جديد طويل الأجل.

بين وايت

النادي : أرسنال

أرسنال

ودخل اللاعب في مفاوضات منذ عدة أشهر مع ناديه أرسنال من أجل تحسين تعاقده.

ويرتبط بن وايت بتعاقد مع أرسنال حتى صيف 2026.

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وكشف موقع ذا أثليتك أن بن وايت وقع عقدا جديدا مع أرسنال طويل الأجل.

وأشار التقرير إلى أنه من المقرر أن يعلن أرسنال رسميا عن التجديد بنهاية الأسبوع الجاري.

وانضم بن وايت إلى أرسنال في صيف 2021 وأصبح أحد العناصر الرئيسية في تشكيل ميكيل أرتيتا.

وتألق بن وايت صاحب صفقة الـ 50 مليون جنيه إسترليني وخاض 121 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات.

وسبق وأن لعب بن وايت معارا لفرق نيوبورت كاونتي وبيتروبورو يونايتد وليدز يونايتد.

ولعب بن وايت هذا الموسم 39 مباراة حتى الآن وساهم في تصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي والوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أرسنال مباراته المقبلة أمام مانشستر سيتي يوم 31 مارس الجاري في الدوري الإنجليزي.

أرسنال بن وايت
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