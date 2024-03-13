بمشاركة كرواتيا وتونس.. الكشف عن تفاصيل نقل الدورة الرباعية الدولية إلى مصر

أعلنت شركة المتحدة للرياضة تفاصيل نقل إقامة الكأس الودية الرباعية إلى مصر.

وكان من المقرر أن يشارك منتخب مصر رفقة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزلاندا في الدورة الودية بالإمارات خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس.

وكشفت شركة المتحدة للرياضة عن تنسيقها مع اتحاد الكرة المصري لاستضافة الكأس الودية الرباعية.

وأشارت الشركة إلى اعتذار الشركة الأجنبية المنظمة للدورة عن الوفاء بوعودها تجاه الأربعة منتخبات من إقامة وسفر وتوفير ملاعب تدريب على أعلى مستوى بما يتناسب مع حجم المنتخبات المشاركة في الدورة.

ونجحت الشركة المتحدة في إنهاء الأزمة واستضافة الأربعة منتخبات في القاهرة بعد موافقة الاتحادات الثلاث على اللعب في مصر.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 22 مارس الجاري بمواجهة نيوزلاندا، بينما يلعب منتخب تونس أمام كرواتيا.

ويلتقي الخاسران يوم 25 من الشهر ذاته، بينما تقام المباراة النهائية يوم 26.

وبدأ الاستعداد لتنظيم وإقامة الكأس الرباعية بإنهاء الترتيبات الخاصة واستقبال الفرق المشاركة في البطولة وإنهاء التأشيرات والإقامة الخاصة بالمنتخبات خلال ساعات قليلة لوصول الفرق في موعدها لإقامة البطولة.

ورصدت الشركة المتحدة مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاث الأولى وميداليات وكأس للفريق البطل.