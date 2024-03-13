بمشاركة كرواتيا وتونس.. الكشف عن تفاصيل نقل الدورة الرباعية الدولية إلى مصر

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 23:55

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

مران منتخب مصر

أعلنت شركة المتحدة للرياضة تفاصيل نقل إقامة الكأس الودية الرباعية إلى مصر.

وكان من المقرر أن يشارك منتخب مصر رفقة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزلاندا في الدورة الودية بالإمارات خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس.

وكشفت شركة المتحدة للرياضة عن تنسيقها مع اتحاد الكرة المصري لاستضافة الكأس الودية الرباعية.

أخبار متعلقة:
الكومي يوضح تفاصيل إقامة البطولة الودية في مصر بدلا من الإمارات.. ومقترح بشأن النهائي تفاصيل الاجتماع الأول بين حسام حسن ولاعبي منتخب مصر نقل بطولة مارس الودية من الإمارات إلى مصر موعد المران الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

وأشارت الشركة إلى اعتذار الشركة الأجنبية المنظمة للدورة عن الوفاء بوعودها تجاه الأربعة منتخبات من إقامة وسفر وتوفير ملاعب تدريب على أعلى مستوى بما يتناسب مع حجم المنتخبات المشاركة في الدورة.

ونجحت الشركة المتحدة في إنهاء الأزمة واستضافة الأربعة منتخبات في القاهرة بعد موافقة الاتحادات الثلاث على اللعب في مصر.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 22 مارس الجاري بمواجهة نيوزلاندا، بينما يلعب منتخب تونس أمام كرواتيا.

ويلتقي الخاسران يوم 25 من الشهر ذاته، بينما تقام المباراة النهائية يوم 26.

وبدأ الاستعداد لتنظيم وإقامة الكأس الرباعية بإنهاء الترتيبات الخاصة واستقبال الفرق المشاركة في البطولة وإنهاء التأشيرات والإقامة الخاصة بالمنتخبات خلال ساعات قليلة لوصول الفرق في موعدها لإقامة البطولة.

ورصدت الشركة المتحدة مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاث الأولى وميداليات وكأس للفريق البطل.

مصر منتخب مصر المتحدة للرياضة
نرشح لكم
مران منتخب مصر - الاستعدادات تتواصل للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية رسالة دعم مشتركة من منتخبي مصر الأول والأولمبي لأحمد رفعت مران منتخب مصر - مشاركة 19 لاعبا في اليوم الثاني.. وحضور علام والعطار بدون الثلاثي المحترف.. أول تدريبات المنتخب الأولمبي استعدادا لبطولة غرب آسيا اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تسمية البطولة بـ "العاصمة الإدارية".. وملعب المباريات عمر خضر ومهاجم الزمالك.. قائمة منتخب مصر للشباب لخوض دورة الجزائر الودية الاتحاد الكرواتي يصدر بيانا بشأن كأس العاصمة الإدارية مران منتخب مصر - إحماء وجمل فنية وتكتيكية في الظهور الأول للتوأم
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - الاستعدادات تتواصل للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية 27 دقيقة | منتخب مصر
اعتدوا عليه خارج مدرسة ابنه.. إيموبيلي يلجأ للقضاء بعد تعرضه لواقعة سيئة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بعد حسم اللقب.. سيدات الأهلي يتفوقن على الزمالك في ختام الدوري 44 دقيقة | كرة يد
قبل التوقف الدولي.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيمبا 53 دقيقة | الكرة المصرية
حلم دوري الأبطال مستمر.. بولونيا يخطف فوزا قاتلا أمام إمبولي في +94 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - فوز الاتحاد وخسارة الأهلي قبل قمة الجولة 13 في دوري السوبر ساعة | كرة سلة
اسكواش - تأهل ثلاثي مصري لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا.. وندى عباس تواصل المشوار ساعة | رياضات أخرى
أنشيلوتي يكشف أخبارا سارة لجماهير ريال مدريد.. ويرفض فكرة الانتقام من مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 4 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك