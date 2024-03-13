قائمة المغرب - براهيم دياز ولاعب آخر من ريال مدريد في معسكر مارس.. وضم الشيبي

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة الفريق لمعسكر مارس الجاري.

محمد الشيبي النادي : بيراميدز براهيم دياز النادي : ريال مدريد المغرب

وشهدت القائمة تواجد براهيم دياز لاعب ريال مدريد بعدما قرر اختيار اللعب لمنتخب المغرب بدلا من إسبانيا.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض وديتين أمام أنجولا وموريتانيا في أغادير يومي 22، و26 مارس، فيما سيكون الظهور الأول الرسمي لبراهيم دياز في يونيو ضد زامبيا والكونغو بتصفيات كأس العالم 2026.

كما تواجد في قائمة المغرب يوسف لخديم لاعب فريق ريال مدريد للشباب.

كما استمر محمد الشيبي ظهير بيراميدز في التواجد بقائمة منتخب المغرب.

وجاءت قائمة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد.

الدفاع: نايف أكرد - عبد الكبير أبقار - أشرف داري - شادي رياض - أشرف حكيمي - محمد الشيبي - يحيى عطية الله - يوسف لخديم.

الوسط: سفيان أمرابط - أسامة العزوزي - براهيم دياز - بلال الخنوس - أمير ريتشاردسون - عز الدين أوناحي.

الهجوم: حكيم زياش - إلياس أخوماش - أيوب الكعبي - يوسف النصيري - سفيان رحيمي - أمين عدلي - إلياس بن صغير.

وتألق براهيم دياز هذا الموسم مع ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، حيث سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 1371 دقيقة لعب.