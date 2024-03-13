ليفربول يستعيد أحد مصابيه قبل مواجهة سبارتا براج

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

ليفربول

استعاد ليفربول لاعب خط وسطه ريان جرافينبيرخ قبل مواجهة سبارتا براج في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ويحل سبارتا ضيفا على ليفربول في إياب ربع النهائي بعدما سقط على ملعبه بنتيجة 1-5.

وشارك الدولي الهولندي في تدريب ليفربول يوم الأربعاء مؤكدا جاهزيته للمشاركة في لقاء الخميس.

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ويغيب لاعب بايرن ميونيخ السابق عن مباريات ليفربول منذ الإصابة أمام تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 25 فبراير الماضي.

وشارك البالغ من العمر 21 عاما في 32 مباراة مع ليفربول هذا الموسم.

وسجل جرافينبيرج 3 أهداف وصنع 2 في موسمه الأول مع الحمر.

إلى ذلك، غاب إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول عن التدريب الأخير، من يرجح غيابه عن لقاء سبارتا براج.

بعد مواجهة الفريق التشيكي، سيستعد ليفربول لملاقاة مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

ليفربول ريان جرافينبيرخ
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