الاتحاد الجزائري يعلن الجهاز المعاون لبيتكوفيتش

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أسماء الطاقم الفني المساعد للبوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر الجديد.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعيين بيتكوفيتش في منصب المدير الفني لمنتخب الجزائر خلفا لجمال بلماضي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني على النحو التالي:

السويسري موراندي دافيد: مدرب مساعد

نجيز نبيل: مدرب مساعد

الإيطالي رونجوني باولو: معد بدني

مسعي مروان: مدرب حراس المرمى

برارمة نصر الدين: مدرب حراس المرمى

وقدم الاتحاد الجزائري المدرب البالغ من العمر 60 عاما لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي قبل أيام.

ويلعب منتخب الجزائر لأول مرة تحت قيادة بيتكوفيتش في التوقف الدولي المقبل ضد كل من بوليفيا وجنوب إفريقيا.

ويبتعد فلاديمير بيتكوفيتش عن الحقل التدريبي منذ عامين، منذ فبراير 2022 موعد انتهاء مهمته مع نادي بوردو الفرنسي.

يذكر أن بيتكوفيتش تولى تدريب منتخب سويسرا في الفترة ما بين 2014 و2021.

وانفصل بلماضي عن منتخب الجزائر جاء بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.

video:1