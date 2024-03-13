سوبوسلاي: نريد الفوز بالرباعية هذا الموسم ولكن

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي وإرلينج هالاند - مانشستر سيتي وليفربول

يستهدف دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول تحقيق 3 ألقاب أخرى مع الفريق، وهي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق ليفربول كأس رابطة المحترفين، وينافس على قمة الدوري الإنجليزي، ووصل لربع النهائي في الدوري الأوروبي وكأس إنجلترا.

وقال دومينيك سوبوسلاي في مؤتمر صحفي: "لقد فزنا بلقب واحد هذا الموسم ويتبقى أمامنا 3 ألقاب. أنا شخصياً أريد الفوز بالأربعة ولكن علينا أن ننظر إلى كل مباراة على حدة".

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وأضاف "لا يمكننا أن ننظر من الآن نحو نهاية الموسم لأن هناك طريقا طويلًا أمامنا، وهناك الكثير من المباريات، وأعتقد أننا مستعدون".

ويستقبل ليفربول ضيفه سبارتا براغ في إياب ربع نهائي الدوري الاوروبي يوم الخميس بعدما فاز في الذهاب 5-1، فيما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في قمة ربع نهائي كأس إنجلترا يوم الأحد.

وتابع "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدًا في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ولكن أعتقد أن الجميع يفكر بهذه الطريقة. إذا سألت لاعبي مانشستر سيتي، فسيعتقدون أن لديهم فرصة جيدة. إذا سألت لاعبي أرسنال، فسيقولون إن لديهم فرصة جيدة".

وواصل "لقب الدوري الإنجليزي لن يأتي من الهواء لتجده بين يديك. عليك أن تعمل بجد في كل مباراة، وعليك أن تقدم أفضل ما لديك. لا يهم من سيكون في التشكيل الأساسي، ولا يهم من يأتي من مقاعد البدلاء، نلعب كفريق واحد ونقاتل من أجل بعضنا البعض".

وأكد الدولي المجري "لقد عدت ولا أشعر بأي ألم، وأتمنى أن يبقى الأمر كذلك في المستقبل".

وأتم "أملك الكثير من الخبرة بالنسبة لعمري فأنا قائد منتخب المجر، أساعد شباب الفريق بقدر ما أستطيع إذا كان لديهم أي أسئلة. لكن ربما إذا سألتهم، فلن أكون أول من يأتون إليه لأن لدينا لاعبين أكبر سنًا وأيضًا لديهم خبرة أكبر في الفريق مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك. ولكن إذا جاءوا إلي، سأقدم لهم أفضل النصائح بالطبع".

ليفربول دومينيك سوبوسلاي
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