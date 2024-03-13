كلوب: لا أعتقد أن صلاح يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة الآن

لا يعتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن نجمه محمد صلاح يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة، مع تعافيه من الإصابة.

صلاح شارك كبديل في مباراة سبارتا براج بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي الخميس الماضي، وكرر الأمر ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الأحد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "لست متأكدا من جاهزية صلاح للعب لمدة 90 دقيقة، لكنه جاهز للمشاركة كأساسي أمام سبارتا براج".

وأضاف "قد يواجه أي لاعب عائد من الإصابة بعض المشاكل في مبارياته الأولى بعد العودة".

وتابع "نعلم جميعًا أن صلاح يمكنه عادةً لعب المباريات باستمرار واحدة تلو الأخرى، لكنه غاب لفترة طويلة".

وحقق ليفربول فوزا كبيرا ذهابا على ملعب سبارتا براج بخماسية مقابل هدف وحيد، ليقترب من التأهل لربع نهائي دوري الأوروبي.

وأوضحت صحيفة ليفربول إيكو، أن المخاوف من تفاقم إصابة محمد صلاح، قد تدفع كلوب لعدم الاعتماد عليه كأساسي في المباراة، وربما يشارك لبعض الدقائق.

ويسعى قائد منتخب مصر لتسجيل هدفه الـ20 هذا الموسم ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.

كما يأمل صلاح في المشاركة أوروبيا، ليسجل ظهوره رقم 74 مع ليفربول في المنافسات الأوروبية، ليدخل ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين ظهورًا مع الريدز في البطولات الأوروبية، معادلا رقمي فيل نيل، وجوردن هندرسون.

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