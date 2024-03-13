مهاجم السكة الحديد ينضم لمنتخب كينيا

انضم جون أفيري مهاجم السكة الحديد، لمعسكر منتخب كينيا، خلال فترة الأجندة الدولية خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس 2024.

جون أفيري النادي : السكة الحديد السكة الحديد

ويستعد منتخب كينيا لخوض دورة ودية مع منتخبات مالاوي، وزامبيا، وزيمبابوي.

تأتي المباريات الودية لكينيا استعدادا لخوض مواجهتي بوروندي وكوت ديفوار، يونيو المقبل، في تصفيات كأس العالم 2026.

وصرح جون أفيري مهاجم السكة الحديد ومنتخب كينيا لـ FilGoal.com: "قدمت أداءً جيدًا منذ انضمامي لفريق السكة الحديد في بداية الموسم بقيادة أمير عزمي مجاهد".

وأضاف أفيري: "أمير عزمي ساهم في تطور مستواي خلال الفترة الأخيرة للعودة مرة أخرى للمنتخب الكيني، والتألق مع السكة الحديد ساهم في عودتي، بعد تسجيلي هدفا في مرمى غزل المحلة في الجولة الرابعة لمجموعة الصعود".

ولعب جون أفيري لأندية طنطا، وأسوان، ومودرن فيوتشر، ومصر للمقاصة، وبورتو السويس.

وشارك أفيري في 39 مباراة بالدوري الممتاز منذ عام 2019 حتى 2022، قبل الانتقال لنادي السكة الحديد بدوري المحترفين.

وكان جون أفيري ضمن قائمة منتخب كينيا التي شاركت بكأس الأمم الإفريقية في مصر 2019، وشارك وقتها في مباراتي تنزانيا والسنغال بدور المجموعات.