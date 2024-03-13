تقارير: 6 تبديلات لليفربول أمام سبارتا براج.. وكلوب لن يغامر بـ صلاح

ذكرت تقارير إنجليزية إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، يدرس إجراء عدد كبير من التبديلات في تشكيل فريقه لمواجهة سبارتا براج التشيكي في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي، والمقررة على ملعب أنفيلد مساء الخميس.

وحقق ليفربول فوزًا كبيرًا ذهابا على ملعب سبارتا براج بخماسية مقابل هدف وحيد، ليقترب من التأهل لربع نهائي دوري الأوروبي.

وأوضحت صحيفة ليفربول إيكو، أن المخاوف من تفاقم إصابة محمد صلاح نجم الريدز، تدفع كلوب لعدم الاعتماد عليه أساسيا في المباراة، وربما يشارك لبعض الدقائق.

ويسعى محمد صلاح لتسجيل هدفه الـ20 هذا الموسم ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.

كما يأمل صلاح في المشاركة أوروبا، ليسجل ظهوره رقم 74 مع ليفربول في المنافسات الأوروبية، ليدخل ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين ظهورًا مع الريدز في البطولات الأوروبية، معادلا رقمي فيل نيل، وجوردان هيندرسون.

وأرجعت الصحيفة المهتمة بأخبار ليفربول، إلى إجراء كلوب 6 تبديلات في تشكيل فريقه، نظرًا لاستعداده لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدرس كلوب الاستعانة بالحارس الثالث أدريان بعد مشاركة كاومين كيلير أساسيا بديلا لأليسون بيكر المصاب.

ومن المتوقع أن يبدأ جاريل كوانساه في مركز قلب الدفاع. على أن يلعب جو جوميز بجانبه، ويعود تسيميكاس لمركز الظهير الأيسر، ويستمر كونور برادلي يمينا.

وسيستعين كلوب بشباب الفريق الذي تألق في مواجهة ساوثهامبتون بكأس الاتحاد، جيمس ماكونيل، وبوبي كلارك، ولويس كوماس، وماتيوس موسيالوفسكي، وكايدي جوردون.

وسيحصل كودي جاكبو على فرصة اللعب أساسيا، فيما سيغيب داروين نونيز ولويس دياز، وسيحصل الثنائي هارفي إليوت ودومينيك سوبوسلاي على فرصة بالتناوب خلال المباراة.