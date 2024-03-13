سيمبا لـ في الجول: سعداء بمواجهة الأهلي.. ونسعى لحسم المباراة من الذهاب

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 13:21

كتب : محمد عبد العظيم

محمد مجدي أفضة لاعب الأهلي ضد سيمبا

شدد أحمد علي المتحدث الإعلامي لنادي سيمبا التنزاني على سعادة فريقه لمواجهة الأهلي.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني.

وقال علي في تصريحات لـ FilGoal.com: "سعداء بمواجهة الأهلي لأننا نحب اللعب دائما ضد الفريق الكبيرة وندرك صعوبة المباراة ولكن هدفنا الأساسي هو إقصاء الأهلي خارج البطولة".

أخبار متعلقة:
مدرب بورتو: أرتيتا أهان عائلتي باللغة الإسبانية رسميا - ضربة قوية لبايرن قبل خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حكايات في الجول - توأم تحكيمي نسائي ما بين التدريب والتحكيم والتمثيل هل تغير قراره؟ تشافي يكشف مستقبله مع برشلونة بعد الفوز على نابولي

وتابع "لعبنا ضد الأهلي 6 مرات في آخر 5 سنوات لذلك كل طرف يعرف الآخر جيدا".

وأضاف "خوض مباراة الذهاب على ملعبنا ميزة سنسعى لاستغلالها بإنهاء كل شيء من المباراة الأولى".

وفي حالة وصول الأهلي إلى نصف النهائي سيلعب مباراة الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

وسيستمر الأمر ذاته في حالة تأهل الأحمر إلى نهائي البطولة، فسيلعب الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

وإذا تمكن الأهلي من الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيلعب مباراة الإياب على ملعبه لأول مرة منذ عام 2013 عندما لعب ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، أي منذ 11 عاما.

الأهلي سيمبا
نرشح لكم
مهاجم السكة الحديد ينضم لمنتخب كينيا تاريخ مواجهات الزمالك ضد فيوتشر.. الأبيض لا يعرف سوى الانتصارات تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا.. تعادل في كل شيء وتفوق أحمر في الأهداف قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما عضو الزمالك: مواجهة فيوتشر ميزة لنا.. والجميع شاهد التطور أمام الأهلي بالمواعيد والطريق للنهائي - الزمالك أمام فيوتشر.. وقمة نارية منتظرة بالكونفدرالية انتهت - قرعة دوري الأبطال.. الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني انتهت - قرعة الكونفدرالية.. الزمالك في مواجهة مودرن فيوتشر
أخر الأخبار
أراوخو: مستقبلي مع برشلونة يعتمد على النادي دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لاتسيو يعلن قبول استقالة ساري ويكشف عن خلفيته ساعة | الكرة الأوروبية
لاعب الجونة يشكف لـ في الجول سبب عدم احتفاله بهدفه ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
مهاجم السكة الحديد ينضم لمنتخب كينيا ساعة | الكرة المصرية
تقارير: 6 تبديلات لليفربول أمام سبارتا براج.. وكلوب لن يغامر بـ صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
سيمبا لـ في الجول: سعداء بمواجهة الأهلي.. ونسعى لحسم المباراة من الذهاب ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب بورتو: أرتيتا أهان عائلتي باللغة الإسبانية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رسميا - ضربة قوية لبايرن قبل خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 2 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا