سيمبا لـ في الجول: سعداء بمواجهة الأهلي.. ونسعى لحسم المباراة من الذهاب

شدد أحمد علي المتحدث الإعلامي لنادي سيمبا التنزاني على سعادة فريقه لمواجهة الأهلي.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني.

وقال علي في تصريحات لـ FilGoal.com: "سعداء بمواجهة الأهلي لأننا نحب اللعب دائما ضد الفريق الكبيرة وندرك صعوبة المباراة ولكن هدفنا الأساسي هو إقصاء الأهلي خارج البطولة".

وتابع "لعبنا ضد الأهلي 6 مرات في آخر 5 سنوات لذلك كل طرف يعرف الآخر جيدا".

وأضاف "خوض مباراة الذهاب على ملعبنا ميزة سنسعى لاستغلالها بإنهاء كل شيء من المباراة الأولى".

وفي حالة وصول الأهلي إلى نصف النهائي سيلعب مباراة الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

وسيستمر الأمر ذاته في حالة تأهل الأحمر إلى نهائي البطولة، فسيلعب الذهاب خارج ملعبه والإياب في القاهرة.

وإذا تمكن الأهلي من الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيلعب مباراة الإياب على ملعبه لأول مرة منذ عام 2013 عندما لعب ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، أي منذ 11 عاما.