انتهت الدوري المصري - الجونة (3)-(2) الزمالك

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا - عمر جابر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد منافسه الزمالك في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.

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انتهت

ق 93: عمر جابر يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة بعدت المرمى من داخل منطقة الجزاء.

ق 92: إنقاذ راااائع من عبد الله السعيد من على خط المرمى.

ق 83: تبديل بخروج شيكابالا ودخول يوسف أوباما

ق 81: جووووول إيتوجا يضيف الثالث بعد انفراد تام بالمرمى

ق 76: تبديل للزمالك بخروج سامسون أكينيولا ودخول ناصر منسي

ق 75: جووووول إيمانويل لاكي من رأسية سكنت الشباك.

ق 72: تسديدة خطيرة للغاية من أشرف مجدي لاعب الجونة من داخل منطقة الجزاء ولكن علت المرمى.

ق 70: إنقاذ من على خط المرمى بعد رأسية من سامسون وأخرجها مدافع الجونة.

ق 69: تسديدة من مصطفى شلبي لكن تدخل في صبحي سليمان ويتعرض لإصابة.

ق 64: تبديلان للجونة بدخول محمود عبده وأشرف مجدي وخروج كمال أبو الفتوح ورضا صلاح

ق 63: دخول عبد الله السعيد ومصطفى شلبي بدلا من أحمد حمدي ومحمد أشرف روقا في الزمالك

ق 56: جووووول سامسون بعد عرضية من فتوح ليقابلها المهاجم بتسديدة في المرمى من داخل منطقة الجزاء

ق 50: جوووول أحمد فتوح برأسية بعد عرضية من شيكابالا.

ق 46: تبديل للجونة بدخول مازن ياسر وعبد الله عبادي وخروج أحمد محمود ونور السيد

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي الزمالك ولكن الحكم لم يحتسبها بناء على تقنية الفيديو

ق 35: تسديدة قوية من شيكابالا من ركلة حرة يتصدى لها صبحي سليمان.

ق 29: جووووول رضا صلاح بعد تدخل من محمود علاء على زميله أحمد حمدي لتصل الكرة إلى رضا صلاح وينفرد بمحمد صبحي وينهيها بنجاح داخل الشباك.

ق 25: رأسية من سامسون علت المرمى بعد عرضية من عمر جابر

ق 16: إنقاذ رائع من محمد صبحي حارس الزمالك بعد خطأ من عمر جابر بعد إرجاع الكرة برأسه له ليسبق مهاجم الجونة ويخرج الكرة خارج الملعب.

ق 6: محمود علاء يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء وتتحول إلى ركنية

ق 4: أحمد حمدي يراوغ داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة لكن صبحي سليمان حارس الجونة يتألق في التصدي

ق 2: هدف غير محتسب للجونة من إيتوجا

بداية المباراة

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الزمالك الدوري المصري الجونة جوزيه جوميز
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