تشكيل الأهلي – عمر كمال مدافع أمام البنك.. وعودة عبد القادر للظهور

يقود أنتوني موديست هجوم الأهلي في مواجهة البنك الأهلي بالدوري، ويشارك عمر كمال في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب محمد عبد المنعم.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 15 من الدوري المصري والتي تقام على استاد القاهرة.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالمهاجم الفرنسي موديست في الهجوم، وبجواره الثنائي رضا سليم وكريم فؤاد.

بينما يلعب عمر كمال في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات.

وعاد أحمد عبد القادر للظهور من جديد على مقاعد بدلاء الأهلي بعد غيابه لفترة طويلة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أكرم توفيق – عمر كمال – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور - أفشة

الهجوم: رضا سليم – أنتوني موديست – كريم فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح – كهربا – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – عمرو السولية – كريم وليد – طاهر محمد – محمد هاني

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ15 برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.