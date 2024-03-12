عضو الزمالك: مواجهة فيوتشر ميزة لنا.. والجميع شاهد التطور أمام الأهلي

علق رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية عن مواجهة الزمالك أمام مودرن فيوتشر في ربع النهائي.

وقال نصوحي في تصريحات على هامش القرعة لقناة أون تايم سبورتس: "لدينا ميزة من مواجهة فيوتشر أننا لن نسافر خارج مصر".

وأكمل: "بطولة الكونفدرالية مهمة بالنسبة لنا، ليس هناك فريق سهل وفريق صعب، نلعب مباراة بمباراة، ونركز في مواجهة فيوتشر أولاً".

وفي حالة تخطي الزمالك عقبة فيوتشر سيواجه الفائز من استاد مالي أمام دريمز الغاني.

وأضاف عضو مجلس الزمالك: "الفريق قادم بقوة، والجميع شاهد كيف كان أداء الفريق في مباراة الكأس أمام الأهلي بعد 3 مباريات فقط مع المدرب الجديد".

وتقام مباراة ذهاب الدور ربع النهائي يوم الأحد 31 مارس، فيما تقام مواجهة الإياب الأحد 7 إبريل، حيث تلعب فرق التصنيف الأول مباراة الإياب على ملعبها.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وأبو سليم الليبي أمام نهضة بركان المغربي، حيث سيلتقي الفائز من كلتا المباراتين في نصف النهائي الآخر.

وابتعد الزمالك ومودرن فيوتشر عن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب النسخة الماضية في نصف النهائي، وكذلك نهضة بركان المتوج بالبطولة عامي 2020، و2022، الذين سيقعان في طريق بعضهما البعض في نصف النهائي.

وتوج الزمالك باللقب عام 2019 على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح على ستاد برج العرب.

كما يتواجد فريق آخر في ربع النهائي توج باللقب سابقا، وهو استاد مالي، الذي نجح في الفوز باللقب عام 2009.

وصعدت 8 أندية من دور المجموعات، وهم: اتحاد العاصمة الجزائري، ومودرن فيوتشر المصري (المجموعة الأولى) - الزمالك المصري، وأبو سليم الليبي (المجموعة الثانية) - دريمز الغاني، وريفرز يونايتد النيجيري (المجموعة الثالثة) - نهضة بركان المغربي واستاد مالي (المجموعة الرابعة).

وجنبت قرعة ربع النهائي مواجهة أي فريقين من نفس المجموعة في الدور ربع النهائي، فيما سمحت لصدام فريقين من نفس البلد، وهو ما حدث للثنائي المصري الزمالك وفيوتشر.

وجاء التصنيف الأول كالآتي: اتحاد العاصمة الجزائري - الزمالك - دريمز - نهضة بركان، بينما التصنيف الثاني: مودرن فيوتشر - أبو سليم الليبي - ريفرز يونايتد - استاد المالي.