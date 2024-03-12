انتهت - قرعة دوري الأبطال.. الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 13:46

كتب : محمد مصطفى

الأهلي - بلدية المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمراسم قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقامة في القاهرة.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ8 كالتالي:

سيمبا التنزاني × الأهلي المصري

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مازيمبي الكونغولي × بترو أتليتكو الأنجولي

الترجي التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري

يانج أفريكانز التنزاني × صنداونز الجنوب الإفريقي

وفي نصف النهائي، أوقعت القرعة الفائز من مواجهة الترجي التونسي وأسيك ميموزا الإيفواري، أمام الفائز من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني وصنداونز الجنوب الإفريقي

والفائز من مواجهة سيمبا التنزاني والأهلي المصري سيواجه الفائز مازيمبي الكونغولي أمام بترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي الآخر.

وصعدت الأندية أصحاب المركزين الأول والثاني من دور المجموعات إلى ربع النهائي: صنداونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي (المجموعة الأولى) - أسيك الإيفواري، وسيمبا التنزاني (المجموعة الثانية) - بترو أتليتكو الأنجولي والترجي التونسي (المجموعة الثالثة) - الأهلي المصري ويانج أفريكانز التنزاني (المجموعة الرابعة).

ولم يتأهل سوى فريقين عربيين للدور ربع النهائي، وهما الأهلي والترجي التونسي.

وجنبت القرعة مواجهة أي فريقين من نفس المجموعة، في الدور ربع النهائي.

وجاء التصنيف الأول كالآتي: صنداونز - أسيك - بترو أتليتكو - الأهلي.

بينما التصنيف الثاني: مازيمبي - سيمبا - الترجي - يانج أفريكانز.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري الأبطال، والأكثر تتويجا بـ11 لقبا.

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