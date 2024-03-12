مباشر قرعة الكونفدرالية.. الزمالك ومودرن فيوتشر يترقبان

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 13:43

كتب : محمد مصطفى

كأس الكونفدرالية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمراسم قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها في القاهرة، في تمام الساعة الثانية مساءً.

وصعدت أندية: اتحاد العاصمة الجزائري، ومودرن فيوتشر المصري (المجموعة الأولى) - الزمالك المصري، وأبو سليم الليبي (المجموعة الثانية) - دريمز الغاني، وريفرز يونايتد النيجيري (المجموعة الثالثة) - نهضة بركان المغربي واستاد مالي (المجموعة الرابعة).

وجنبت القرعة مواجهة أي فريقين من نفس المجموعة في الدور ربع النهائي.

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وجاء التصنيف الأول كالآتي: اتحاد العاصمة الجزائري - الزمالك - دريمز - نهضة بركان.

بينما التصنيف الثاني: مودرن فيوتشر - أبو سليم الليبي - ريفرز يونايتد - الملعب المالي.

وينتظر الزمالك في دور الـ8 إما مواجهة مودرن فيوتشر، أو ريفرز يونايتد، أو استاد مالي، فيما ينتظر فيوتشر منافسه بين الزمالك أو دريمز أو نهضة بركان.

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري هو حامل لقب بطولة الكونفدرالية، فيما يتواجد 3 فرق توجوا من قبل باللقب، وهم: الزمالك عام 2019، ونهضة بركان عامي 2020، و2022، بالإضافة إلى الملعب المالي عام 2009.

الزمالك مودرن فيوتشر الكونفدرالية نهضة بركان
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