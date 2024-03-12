انتهت - قرعة الكونفدرالية.. الزمالك في مواجهة مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمراسم قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقامة في القاهرة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

مودرن فيوتشر × الزمالك

أبو سليم الليبي × نهضة بركان المغربي

ريفرز يونايتد النيجيري × اتحاد العاصمة الجزائري

استاد مالي × دريمز الغاني

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري × اتحاد العاصمة الجزائري أمام الفائز من مواجهة أبو سليم الليبي × نهضة بركان المغربي.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر والزمالك أمام الفائز من استاد مالي ودريمز الغاني.

وصعدت أندية: اتحاد العاصمة الجزائري، ومودرن فيوتشر المصري (المجموعة الأولى) - الزمالك المصري، وأبو سليم الليبي (المجموعة الثانية) - دريمز الغاني، وريفرز يونايتد النيجيري (المجموعة الثالثة) - نهضة بركان المغربي واستاد مالي (المجموعة الرابعة).

وجنبت القرعة مواجهة أي فريقين من نفس المجموعة في الدور ربع النهائي.

وجاء التصنيف الأول كالآتي: اتحاد العاصمة الجزائري - الزمالك - دريمز - نهضة بركان.

بينما التصنيف الثاني: مودرن فيوتشر - أبو سليم الليبي - ريفرز يونايتد - استاد المالي.

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري هو حامل لقب بطولة الكونفدرالية، فيما يتواجد 3 فرق توجوا من قبل باللقب، وهم: الزمالك عام 2019، ونهضة بركان عامي 2020، و2022، بالإضافة إلى الملعب المالي عام 2009.