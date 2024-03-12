بعد غياب دام 4 أشهر.. يونايتد يستعيد نجمه

تلقى مانشستر يونايتد دفعة قوية بعودة لاعبه ماسون ماونت إلى التدريبات بعد غياب دام 4 أشهر بسبب الإصابة.

اللاعب الذي انضم ليونايتد قادما من تشيلسي الصيف الماضي يغيب عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي للإصابة.

وأوضح يونايتد عبر موقعه أن ماونت عاد للتدريبات بعدما أنهى برنامج تأهيله.

وأضاف أن إريك تين هاج سيتحدث عن موقف ماونت من العودة للمباريات في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة.

وتأتي عودة ماونت في الوقت المناسب حيث يستعد يونايتد للأشهر الحاسمة من الموسم.

يستعد فريق الشياطين الحمر لمباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد ضد ليفربول على ملعب أولد ترافورد.

وتتبقى أيضًا 10 مباريات مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل سعي يونايتد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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