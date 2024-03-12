كلوب: لم نستغل قدرات صلاح أمام سيتي.. وسنواصل القتال في القمة

تعهد يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه سيواصل القتال على لقب الدوري الإنجليزي في المباريات الـ10 المتبقية من الموسم.

وتعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بعد التعادل مع مانشستر سيتي لا يمكننا الآن الهروب بالصدارة بعيدا عن أرسنال وسيتي".

وتابع "أرسنال في حالة لا تصدق، في آخر 5 أو 6 مباريات رأيتهم فيها، لعبوا تقريبا بالتشكيل نفسه. لو غاب جابرييل مارتينيلي فلديهم لياندرو تروسارد، وهو لاعب جيد أيضا".

وشدد كلوب الذي أعلن رحيله بنهاية هذا الموسم "علينا فقط أن نقاتل من أجل أن نكون في القمة".

وأشاد كلوب بما قدمه نجمه محمد صلاح الذي يشارك في المباريات بشكل تدريجي بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضح قائلا "حين شارك محمد صلاح أمام مانشستر سيتي لعب تمريرة رائعة وضعت لويس دياز في موقف إنفراد بالمرمى، لم يتمكن من استغلالها بشكل صحيح، لكن هذه هي الجودة التي يتمتع بها صلاح".

وشهدت المباراة عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة ليشارك في الشوط الثاني.

تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب

وبعد هذا التعادل اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

واستفاد أرسنال من التعادل ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول بعد التعادل وبفارق الأهداف فقط.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال وليفربول.

video:1