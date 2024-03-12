تايمز: مايكل إدواردز يعود إلى ليفربول

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

مايكل إدواردز المدير الرياضي السابق لليفربول ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول

ذكرت جريدة ذا تايمز أن مايكل إدواردز المدير الرياضي السابق لليفربول وافق على العودة إلى إدارة النادي.

وأوضح التقرير أن مايكل إدواردز أعطى موافقته لمجموعة فينواي الرياضية التي تملك نادي ليفربول.

سيكون الدور الجديد لمايكل إدواردز في ليفربول هو رئيس عمليات كرة القدم.

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ومن المتوقع أن يقوم إدواردز بتعيين ريتشارد هيوز كمدير رياضي للنادي، حسب التقرير.

كل ذلك يأتي في إطار خطة الريدز لما بعد رحيل يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وكان إدواردز قد رفض في الأيام الماضية العودة للنادي، لكن مع المحاولات الكثيفة من قبل إدارة ليفربول تمكنت من إقناعه في النهاية.

ورحل يورج شمادتك المدير الرياضي السابق للنادي بعدما تم التعاقد معه في بداية الموسم الجاري بتوصية من كلوب، لكن قرر النادي الانفصال عنه في نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأعلن يورجن كلوب أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، موضحا أنه فقد طاقته للاستمرار بعد 8 سنوات ناجحة مع النادي.

مايكل إدواردز عمل في ليفربول منذ عام 2011، في مناصب مختلفة حتى وصل للمدير الرياضي للنادي في نوفمبر 2016، مع قدوم يورجن كلوب، ونجح مع المدير الفني الألماني، في بناء فريق حقق نتائج استثنائية باستعادة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 11 عاما، والتتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 سنة، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لبطولتين لكأس الرابطة.

ونجح مايكل إدواردز، في المساهمة في صفقات ليفربول، وأبرزهم: محمد صلاح، وفان دايك، وساديو ماني، وأندي روبرتسون، وروبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر.

ورحل إدواردز صاحب الـ44 عاما، عن منصبه في صيف 2022، ليحظى باهتمام عدد من الأندية وأبرزهم مانشستر يونايتد وتشيلسي، ولكنه فضّل الحصول على استراحة، وأطلق شركة استشارات بيانات لتقدم المشورة لأندية مثل بولتون واندررز.

وذكرت ديلي ميل، أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع مدير رياضي وذلك قبل اختيار المدير الفني الجديد للفريق خلفا لكلوب.

ومازال تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، هو المرشح الأبرز لتدريب ليفربول الموسم المقبل، ولكنه أيضا وضعت إدارة ليفربول روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي، وجوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، ضمن المرشحين حال عدم إتمام التعاقد مع ألونسو في الصيف.

ليفربول مايكل إدواردز
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